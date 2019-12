Přestala se stydět a nafotila akty. Aby Chmelířová autorovi snímků ulehčila práci, zbavila se i kalhotek

Nakonec sundala i kalhotky. Foto: Michal Skramuský

V modelingu je aktivní už dvanáct let, od doby, kdy získala v roce 2007 titul druhé vicemiss České republiky. Veronika Chmelířová (32) ale do starého železa rozhodně ještě nepatří. To ostatně dokázala během svého posledního focení s fotografem Michalem Skramuským, kterému pózovala pro jeho připravovanou knihu fotek.