Veronika Krajplová Super.cz

A prozradila také, že čekají chlapečka. "Bude to kluk. Jméno zatím nemáme. Je to těžší než pro holčičku. Pro tu jsme měli vybráno třeba deset jmen, ale se jménem pro syna se trápíme," prozradila ambasadorka soutěže krásy Look Bella.

Letošním finalistkám pomáhá s přípravami. Mají za sebou focení, pomáhat jim bude i v chůzi. I když to pro ni bude na podpatcích nyní náročnější. "Jde to těžko, vydržím na podpatcích tři hodinky, pak už to cítím," prozradila na tiskové konferenci. "Už se těším domů. Bývám rychleji unavená, kolem osmé už chci být v posteli," dodala s úsměvem. ■