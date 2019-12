Karolína Muchová Super.cz

Nenajde se mnoho lidí, kteří by neznali jména Karolína Plíšková (27) a Petra Kvitová (29). Na paty slavným českým tenistkám už ale začíná šlapat teprve třiadvacetiletá Karolína Muchová, která je nyní 21. hráčkou světového žebříčku. A kromě toho, že je parádní tenistka, je to také krásná žena.

Vedle tenisu válí i ve hře na kytaru. Dokonce tak dobře, že si ji přizval zpěvák a skladatel Zdeněk Hrubý (48), aby k jeho novému singlu Malý princ nahrála kytarový part. A navíc si ve videoklipu zahrála hlavní roli.

"Zdeněk má rád tenis, sám hraje, má dokonce trenérskou licenci. A přátelí se s mým manažerem Tomášem Peterou. Zkontaktovali jsme se a mně se ten nápad moc líbil," řekla Super.cz Karolína, která hraje na kytaru teprve dva roky.

"Je to spíš koníček. Nejsem profesionální hráčka na kytaru. Sama si brnkám, když mám volno. Utíkám hraním od tenisu, je to pro mě zábava, relax," prozrazuje Karolína.

Ve videoklipu si zahrála také s youtuberem Martinem Carevem. Prozradila, že momentálně nemá žádnou známost. "Nejsem zadaná. Hodně cestuju, je to těžký. Můžu se trošku vymluvit na tenis. Pro nás holky je to těžší než pro kluky tenisty. S nimi partnerky cestují, u nás holek je to jiný. Kluci většinou mají práci, nemůžou cestovat," míní Karolína, které končí tenisová pauza.

A zatímco ostatní tenisky většinou relaxovaly u moře, ona si odpočinek moc neužila. Byla na operaci se zuby. "Dovolenou jsem neměla. Tento rok to nevyšlo. Na týden mě položilo trhání všech osmiček, pak toto natáčení. Neměla jsem možnost odletět za sluníčkem. Kondiční přípravu budu mít na Kanárských ostrovech, tak tam snad trochu tepla načerpám," dodala. ■