Balila si letní šatičky do Asie, na poslední chvíli ale vedení nejprestižnější světové soutěže krásy Miss Universe změnilo místo finálového klání. Česká Miss Barbora Hodačová (24) tak narychlo kupuje kabáty a letí do americké Atlanty.

"Změnilo se místo konání. Ještě začátkem listopadu jsme stále nevěděli, kam se poletí. Letím do Ameriky, do Atlanty. Teplota je tam momentálně kolem deseti dvanácti stupňů. Takže místo šatiček sháním kabáty," řekla Super.cz Barbora. "Jsem ráda, že je to nakonec Amerika, je mi to bližší kulturou."

Pracuje na postavě, na chůzi, ale také zlepšuje angličtinu. "Budu tam v angličtině hodně rozebírat charitativní projekty, to tam mají rádi, tak na tom musím zapracovat. Jinak si myslím, že angličtinu zvládám dobře," prozradila nám Česká Miss 2019.

Tahle kráska nemá žádnou plastiku, ale pár vychytávek pro lepší vizáž si do kufru sbalí: "Beru umělé řasy a vlasové příčesy. Plastiku už žádnou nestihnu," směje se. "Podporuje se tam ženskost. Před Miss mě ostříhali, takže pojedu s vlasovými clipy, abych byla zase dlouhovláska," dodala. ■