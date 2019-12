Klára Vavrušková Super.cz

"Nic takového jsem letos nepociťovala, nepřišla žádná nabídka. Byly jsme předem varované, že kdyby se něco takového stalo, máme to hned oznámit vedení. Byla jsem ráda, že jsme nic takového nemusely dělat a vše proběhlo, jak mělo," řekla Super.cz Vavrušková a potvrdila, že rok předtím opravdu k obtěžování došlo.

"Loni se něco podobného stalo, dvě dívky odletěly domů. Tento rok si na to dalo vedení soutěže už pozor. Postaralo se o to, aby se nic podobného už nestalo. Byla jsem opravdu ráda, že nám vedení zdůrazňovalo, že kdyby se něco podobného stalo, nemáme se stydět, a hlavně to říct. Vedení soutěže tam bylo skvělé a důvěryhodné. Jsem moc ráda, že jsem se této soutěže zúčastnila, a navíc se umístila. Je to pro mě zážitek na celý život a obrovská zkušenost. Moc jsem si to na Filipínách užila," dodala Vavrušková na vánočním večírku České Miss. ■