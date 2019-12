Během focení s dravcem mohla přijít o oko: Někdy jsem málo opatrná, říká Kaira Hrachovcová

Kaira Hrachovcová prožila niterný zážitek při pózování s labutí. Super.cz

Patří mezi vroucné milovnice němých tváří. Když Kaira Hrachovcová (45) může, tak zvířatům ráda pomůže. Nedávno byla jednou z celebrit, které zapózovaly do kalendáře se zvířaty ze záchranné stanice v Jaroměři. Nebylo to poprvé, co herečka fotila společně se zvířetem před objektivem fotografky Jany Pechlátové. „Byla jsem už u Janiných začátků, když se začala mediálně prosazovat. Počítáme spolu i nadále,” říká.

Na křtu kalendáře jsme se zajímali o to, jak samotné focení probíhalo a jestli bylo tak harmonické, jak působí výsledná fotografie. „Před focením se labuť samozřejmě bránila, není to přece jen domácí mazlíček. Nakonec to ale proběhlo naprosto hladce a sám pan ošetřovatel byl překvapený, že to všechno probíhalo v naprosté pohodě.”

Herečka cítila s divokým zvířetem souznění. „S labutí jsme byly v naprostém klidu. Měla jsem možnost ji i políbit. Vcítila jsem se do ní a ona do mě. Tekly mi i slzy, a to jsou věci, které se nedají zahrát,” vzpomíná na focení Kaira a dále dodává: „Je krásné sáhnout si na divoké zvíře, poznat, jak se chová, člověk ho neošálí.”

Minulý rok pózovala Kaira v Evině rouše zase s poštolkou a výrem, což bylo mnohem dramatičtější. „Někdy jsem málo opatrná a vycházím vstříc zvířeti i fotografce. Ten divoký pták mě chtěl políbit a málem mě poranil. Mohla jsem mít následky, možná i napořád, ale naštěstí to dobře dopadlo. Zůstala mi jen modřinka,” mávla rukou Kaira. ■