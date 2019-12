Vlasta Korec se rozvádí s manželkou, se kterou žil dvanáct let. Jak si rozdělí péči o dvě děti?

Vlasta Korec se rozvádí. Michaela Feuereislová

Dvanáct let trvající manželství moderátora Vlasty Korce a jeho sympatické manželky Magdalény se nepodaří zachránit. „Jsme oba dva dospělí a musíme to spolu nějak vyřešit. Komunikace je standard rozumných dospělých lidí,” popsal Super.cz aktuální rodinnou situaci moderátor rádia Impuls.

Manželé už nežijí pod jednou střechou, ale nedaleko od sebe. Tím pádem se mohou nadále rovnoměrně dělit o péči o své děti Vlastíka (7) a Magdalénku (10).

„Rozvod partnerů je v dnešní době bohužel standardní věc. Děláme vše pro to, aby se to dětí co nejméně dotklo,” říká Vlasta.

Ptali jsme se moderátora, jestli už je rozvodový proces ukončen. „To už nechte na nás. Myslím si, že to není téma, které by mělo zajímat ostatní lidi. Ti mají jistě své starosti,” reagoval na náš dotaz Vlasta Korec. ■