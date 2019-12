Julian Fellowes Profimedia.cz

„Jak vidíte, třesou se mi ruce,“ řekl moderátorce Lorraine Kelly. „Někdy je to lepší, jindy horší, zejména ráno. Vlastně je to lepší, když máte v ruce drink, to je zajímavý poznatek. Nezabije vás to, nebolí to, ale je to otravné. A únavné. Ale na světě je spousta horších věcí, které lidé musí řešit,“ uvedl Oscarem oceněný scenárista. Sošku od amerických akademiků získal za scénář k filmu Gosford Park.

Fellowes onemocnění, jímž sám trpí, vepsal i do děje Panství Downton. Se stejnými obtížemi ve finálové sérii bojuje i majordomus pan Carson, jenž je, jak Fellowes přiznal, jeho nejoblíbenější postavou. Závěrem vyzval všechny, kteří třesem trpí a nenavštívili lékaři, aby tak učinili.

Tremor je neúmyslný pravidelný svalový pohyb, který se vyskytuje na jedné nebo více částech těla. Postihuje zejména ruce, projevit se ale může také na dolních končetinách či na obličeji. ■