Robbie Williams a Elton John Profimedia.cz

Druhý jmenovaný se o své zkušenosti s alkoholismem rozpovídal v interview u Jonathana Rosse a svěřil se, že Eltonovi vděčí za to, že se mu život obrátil naruby. Na tu správnou stranu.

Robbie přiznal, že se léčil v době, kdy nahrával vokály ke svým nejslavnějším hitům z první desky: „Elton se opravdu snažil mi pomoct. Týden před nástupem na léčení jsem musel natočit písně Angles a Let Me Entertain You.“

„Připravoval jsem se natočit vokály a pak nastoupit na léčení. Elton si mě tehdy pozval k sobě do domu, aby si poslech vše, co jsem do té doby udělal. To ráno jsem nastoupil do auta a hrál svou oblíbenou hru, kdy řidič zastavil u každé hospody, kterou jsem cestou viděl, a já si v každé vypil půllitr piva. Měl jsem jich tak deset, než jsem se dostal do studia, a tam jsem skončil pod mixážním pultem, kde jsem vypil trochu vína a pak jsem jel na třetí hodinu k Eltonovi,“ odvyprávěl Robbie v interview.

K Eltonovi dojel špinavý od jídla a červeného vína a ten mu rovnou ve dveřích řekl, že se musí jít léčit. Zpěvák staršímu kolegovi odpověděl, že nemůže, že půjde až za týden. Zamítavou odpověď ovšem Elton nepřijal a opilého Robbieho vtáhl do domu a zařídil ihned vše k jeho nástupu na odvykačku.

„Elton je ten nejmilejší a nejštědřejší muž, kterého si dokážete představit. Pomohl už tolika lidem,“ řekl Williams, který už je 19 let střízlivý a je šťastně ženatý s Aydou Field, se kterou má tři děti. Posledního potomka jim odnosila náhradní matka. ■