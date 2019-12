Bohuš Matuš si před Vánoci naložil: Svou Lucinku bude teď nejspíš zanedbávat

Bohuš Matuš se už těší na Vánoce.

„Já mám 25 koncertů. Vůbec nevím, jak to stihnu. Jedu od Aše až na Slovensko a bojím se. Přeci jenom tolik vystoupení za sebou je náročné na hlasivky. Vybírám si písničky tak, abych to zvládnul, ale mám z toho strašný strach,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že se mu občas stane, že o hlas přijde. Na to má ale jednoduchý trik.

„Dělám potom basbarytona. Snažím se o tenora, jsem vyšší baryton, a když to nejde, tak to nasadím trochu níž. Mám takový program, kdy si ty písničky o tercii snížím, ale snad to letos nebudu muset dělat,“ svěřil se Matuš, kterého v příštím roce také čeká obnovená premiéra muzikálu Kat mydlář. Na ten se už pomalu začíná učit písně, které se mu za 9 let od první premiéry, tak trochu vykouřily z hlavy. ■