Kim Kardashian nabrala 8 kilo a marně se snažila nasoukat křivky do vysněných šatů

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (39) letos mimo jiné uspěla na trhu se stahovacím prádlem vlastní značky Skims. Ale ani to ji nyní nezachránilo při zkoušce šatů. Kim se pochlubila fanouškům na Instagramu snímkem ze své šatny, kde se snažila nasoukat pověstné křivky do róby značky Versace. To se jí však nepodařilo, jak naznačil i její výraz.