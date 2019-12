Krásná Hana Vagnerová opět před objektivem: Tentokrát pózovala i se zachráněným zvířetem

Hana Vagnerová byla zase za modelku. Foto: Markéta Novak

„Slepička, kterou držím v náručí se jmenuje Růženka. Byla zachráněná z klecového velkochovu a už dva roky žije v rodině, kde může normálně běhat na čerstvém vzduchu po zahradě. Velká změna oproti malé kleci, ve které žila předtím,“ svěřila se Vagnerová, která se stala tváří charitativního kalendáře Jsem součástí přírody.

Stejně jako ostatní známé tváře jako Lucie Vondráčková nebo Anička Slováčková i Hanka ráda podpořila zvířata, kterým bylo pomoci. „Iniciativa „Slepice v nouzi“ se snaží poukázat na to, co se skrývá za vajíčky, které si kupujeme v supermarketech a taky na to, jak těmhle zvířatům pomoct,“ svěřila se herečka, která si focení užívala stejně jako fotografka.

„Když jsme s týmem vybírali osobnost pro toto focení napadlo mě Hana Vagnerová, věděla jsem, že je silná osobnost a dokáže uchopit jakékoliv téma s grácii a noblesou. Což zvládla perfektně i v tomto případě,“ svěřila Marketa Novak, která s herečkou fotila na okraji Prahy. ■