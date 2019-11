Zase odhodil svršky: Moderátor Primy ladí formu na další závody a pochlubil se odhaleným tělem ve sprše

Petr Vágner je stále ve formě. Foto: Instagram P. Vágnera

V poslední době se věnuje nejvíce plavání a do venkovních bazénů chodí, i když je teplota vzduchu jen pár čísel nad nulou. Tentokrát se po svém tréninku dokonce pochlubil fotkou ze sprchy. „Touhle fotkou jsem oslavil světový den televize. Právě proto, že jsem na oslavách mlsal, musel jsem hrozící kila ze sladkého jít vyplavat,“ Svěřil se Vágner.

Jeho vyrýsované tělo a ploché břicho jsou výsledkem tvrdé dřiny a závodů. Moderátor ale stále není spokojený. „Stále ladím formu na příští rok na závody Iron Man,“ prozradil Petr s tím, že tahle postava mu prý dlouho nevydrží.

„Loni jsem si Vánoce moc neužil, protože jsem se připravoval na závod, ale letos si je užiju se vším všudy a na jídle se šetřit nebudu,“ těší se Petr. Nikdy v životě to ale s jídlem nepřehnal natolik, že by se dostal při své výšce (192 cm pozn. red.) přes metrák. „Nejvíc jsem vážil letos v červnu devadesát kilogramů, kdy jsem absolvoval svoje první triatlonové závody. To bylo vůbec nejvíc, co jsem kdy vážil. A naopak nejméně jsem vážil letos v září, to jsem za devět dní uběhl 445 kilometrů a shodil jsem jedenáct kilo, takže jsem se dostal na sedmdesát sedm kilo,“ dodal. ■