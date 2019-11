Petr Kutheil natáčí novou desku a dostává nabídky do muzikálů. Super.cz

Zpěvák Petr Kutheil (38), který se dostal do povědomí díky své účasti v show Hlas Česko Slovenska, vypustil do světa nový videoklip a přiznal, že se mu nyní po pracovní stránce daří.

„Mám toho teď hodně. Dodělávám desku a na křtu posledního singlu Soundtown přišel za mnou pán a zeptal se mě, kolik mi zbývá na desku. Řekl jsem mu částku a on na to: ,Já ti to doplatím kamaráde.' To se mi stalo poprvé v životě, že mám sponzora, pána, který je takový fanoušek muziky,“ pochlubil se Petr.

Svou daň za pracovní nasazení si ale bere cukrovka, se kterou se dlouhodobě léčí. „Zdravotně se mi to trošku zhoršilo, jak je víc stresu. Až bude teď trošku klid, tak to asi zase srovnám, doufám. Třikrát denně mám takový režim, že se musím najíst, pět minut předtím si dát inzulínovou injekci. Takže ty mejdany, které byly do třicítky, už takhle nejdou, ale tím, jak hraju s rockovou kapelou občas samozřejmě ustřelím. Pak jsem ale zase hodný,“ usmál se.

V nové desce, která nese název 9 věcí, zpěvák zavzpomíná na důležité životní momenty, staré lásky, i chvíle, které nebyly příliš šťastné. V soukromí je nyní Petr naštěstí spokojený a do své partnerky, tanečnice Markéty Šandové, je i po šesti letech společného soužití zamilovaný.

Zajímalo nás proto, kdy konečně dojde na svatbu a děti. Petr si na založení rodiny dává ještě čas. „Třicet osm je teď, tak až mi bude čtyřicet. Já si myslím, že za dva roky se chystám být slušný, vzorný, zajištěný a pro tu ženu nějakým takovým vzorem, jak by to mělo být, aby na mě mohla být pyšná.“

To, že by mohl šanci promarnit a odkládal by příchod prvního potomka tak dlouho, že by se nemuselo zadařit, si ale nepřipouští. Pobaveně dodal, že u něj všechno funguje, tak jak má. „Zatím je to dobré a doufám, že za dva roky se nestane nic, co by tohle změnilo,“ rozesmál se hudebník. ■