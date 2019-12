Kazma doprovodil na akci svou sexy Missku, která prozradila, jestli se za svého kluka občas nestydí

Kamil „Kazma“ Bartošek a Andrea Kalousová se společně objevili ve společnosti. Super.cz

Zajímalo nás, v čem je brunetka největší bohyní pro svého partnera. „Těch věcí je hodně. Je to moje nejoblíbenější bytost na světě, ve vesmíru,“ řekl romanticky Kazma.

Pár tvoří už přibližně tři roky a stále vrkají jako dvě hrdličky, proto bylo překvapením, že se v poslední době na jejich sociálních sítích neobjevily žádné společné snímky. „Nemáme teď aktuální fotky, nebyla příležitost, že by nás někdo vyfotil,“ objasnila nám Česká Miss World z roku 2015.

Kazma se rozhodl rozšířit své pracovní portfolio a díky pořadu Kazma v práci si zkouší nejrůznější profese. Jeden den pracoval ve výrobně prezervativů, příště zase jako skladník. Víc, než o tvrdé dřině jde ale především o Kazmův osobitý smysl pro humor, kterým se diváky snaží pobavit. Jeho oblibou je v novém pracovním prostředí udělat pořádný rozruch a čas od času se mu podaří napáchat i pěknou škodu.

Kazmovi se podařilo natočit video, ve kterém svou lásku přemlouvá, aby si pustila jeho nejnovější díl, ale Andrejka nepříliš nadšená s díky odmítala. Až se zdálo, že se za svého chlapce stydí. „To vůbec ne. Myslím, že je to kvalitní pořad. Jsou samozřejmě slabší díly, ale i silnější,“ rozesmála se modelka s konejšivým pohledem na Kazmu, který se naopak svých pracovních počinů nemůže nabažit. Neskromně konstatoval, že má v oblibě každý svůj díl. „Je to těžko vypíchnout jeden, protože co pořad, to pecka. Jeden fór střídá druhý. Jakýkoliv díl pustím, okamžitě jdu do kolen a válím se po zemi smíchy,“ řekl s humorem pro něj typickým. „Ano, to všichni miláčku,“ dodala jeho kráska s dávkou ironie.

V rámci charitativnáho projektu Jsem žena #jsembohyne proběhla i následná dražba snímků. Například Karel Janeček (46), partner spoluautorky projektu Lilie Khousnoutdinové, si vydražil svou bohyni za 73 tisíc korun. Kazma nezůstal pozadu a také se rozhodl odnést si domů portrét své holky. Příliš štědrý ale nebyl, postačila mu vyvolávací cena 5 tisíc korun. "Já makám rukama a nemám tolik peněz jako Karel Janeček," vykrucoval se Kazma. ■