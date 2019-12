Martina Pártlová přišla o svou životní lásku. Zpěvaččin přítel zemřel při nehodě

Martina Pártlová Michaela Feuereislová

I když letos koncem listopadu od tragické nehody uplyne patnáct let, a říká se, že čas všechny rány zahojí, ztráta Petra, kterého Martina označila za svou osudovou životní lásku, ji stále bolí.

„Milovala jsem, jak voní jeho kůže, jak chodí, jak mluví, jak se směje, jeho vlasy, ruce, tělo. Bože, jeho tělo. Měl nejhezčí zadek ve střední Evropě, na kterej mě samozřejmě uhnal,“ píše Pártlová. „Byl sebevědomej a uměl si mě ukočírovat. Jako na jednoho z mála fungovala moje metoda, že když nevíš kudy kam, breč.. ženský po něm šly jak slepice po flusu a já na to byla pyšná...taky se mě pěkně nazlobil, kluk ušatej... jéje, ten se mě nazlobil,“ vzpomínala Martina.

Přítel Petr zemřel 30. listopadu 2005. „Už je to 14 let a asi to nikdy nepřestane bolet a možná on je odpověď na vaši nejčastější otázku: Jak to, že nemám chlapce. Prostě nemám,“ napsala zpěvačka závěrem. ■