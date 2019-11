Hvězdu obrazovky Hemalu v seriálu brutálně zavraždili. „Ty vole, takhle jsi měl v televizi hlásit,“ smál se Donutil

Alexander Hemala si zahrál epizodní roli v kriminálce Dáma a Král. Video: TV Nova

„Když mi zavolal pan režisér s nabídkou role seniora v domově důchodců, zaskočilo mě to. Říkal jsem si, že to musí být nějaký omyl. Ujišťoval jsem se, jestli opravdu viděl moji fotku. Jestli náhodou nešlo o fotku mého táty, který byl herec. On si ale byl jist, a tak mi spadl hřebínek. Moje žena mi totiž pořád tvrdí, jak jsme mladí. A já jí věřil…,“ žertoval Hemala.

Nakonec ale uznal, že šlo o zajímavou zkušenost, při níž se navíc setkal s přáteli, mj. s představitelem advokáta Černého Miroslavem Donutilem (68). „Když na mě v maskérně narazil Mirek Donutil, pronesl: ‚Ty vole, takhle jsi měl v televizi hlásit!‘ Byl jsem celý zlitý krví, na niž byla použita nějaká speciální tekutina z Anglie. A namaskováním to nekončilo. Odmaskování trvalo snad ještě déle!“ svěřil Hemala.

„Pan Hemala měl zhruba o dvě hodiny dřívější nástup do maskérny. Na přední i zadní stranu krku mu byl nanesen silikon, na kterém byla přichycena pletací jehlice. Vše bylo oblepeno umělou krví,“ doplnil výkonný producent seriálu Tadeáš Trojánek.

V rolích dalších klientů domova důchodců se dále objeví například Regina Rázlová, Ivan Vyskočil, Oldřich Vlach nebo Vlastimil Zavřel. ■