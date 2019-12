Kateřina Marie Fialová vystoupila ve finále jako zpěvačka Sia. Super.cz

Stejně jako on i krásná brunetka neskrývá dojetí a smutek z toho, že jedna životní etapa, během které navázala nová přátelství, končí. „Musíme se ještě domluvit a sejít se, protože to je taková rodina, takový tábor. Odnáším si radost z té práce, kterou můžu dělat,“ prozradila nám Kateřina.

Mladá herečka má slibně rozjetou kariéru, kromě Tváře jí vyšla i jedna z hlavních rolí v Ordinaci v růžové zahradě 2. „Když jsem dělala casting do Tváře, tak mi naše kreativní producentka navrhla, že bych šla na kamerové zkoušky do Ordinace, takže se to takhle spojilo navzájem.“

V seriálu Kateřina ztvárňuje rozmazlenou dcerku Simony Krainové (46) alias advokátky Daniely Stárkové. Obě dámy prožívají před kamerou milostné pletky s Pavlem Řezníčkem coby doktorem Martinem Brabcem. Scénář Kateřině připravil roli ne úplně poslušné mladé slečny. „Je to trošku zlobivka, ale nemyslí to zle. Ona je prostě holčina, která se špatně zamiluje,“ říká o své roli Fialová.

Zajímalo nás, jestli se jí po této zkušenosti hrají lépe kladné, nebo spíš záporné role. „Každá holka je ráda zlobivá. Já jsem ráda i tak i tak, ale zase ne aby mě diváci brali, že jsem jen zlobivá a jenom coura, to v žádném případě. Já to hraju, já to nejsem,“ prohlásila rezolutně kráska.