Zpěvačka Debbi předvedla ve finále Tváře sexy show, na stupně vítězů to ale nestačilo. Co jí nebude po soutěži chybět?

Populární zpěvačce Debbi (26) skončil několikaměsíční maraton v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Ve finálovém večeru skončila na 4. místě za Romanem Zachem (46). V posledním kole se však postavila velké výzvě. Vylosovala si totiž jednu z nejznámějších zpěvaček současné populární hudby, americkou divu Beyoncé. Debbi přiznala, že to pro ni byl opravdový oříšek. „Ztvárňovala se mi špatně, protože je to taková sexbomba. Ona je strašný symbol sama o sobě, a pak to ještě dát dohromady pěvecky je strašně těžké.“

Krásná zrzka, vlastním jménem Deborah Kahl šla do soutěže jako profesionální zpěvačka, a tak se mohlo na první pohled zdát, že bude mít na rozdíl od svých hereckých kolegů značnou výhodu. „Ba naopak si myslím, že je to možná trošku nevýhoda, že všichni počítají s tím, že to zazpívám a všechno okolní se samozřejmě kritizuje velmi dobře. Ale ne, chovali se (porota – pozn.) velmi soudně. Taneční složka určitě není moje nejsilnější, ale snažila jsem se, co to šlo. Pěvecky s tím všichni počítali, ale přiznám se, že ne každý interpret je mi souzen,“ přiznala Debbi.

Zeptali jsme se, jaké role pro ni byly v soutěži nejnáročnější. „Tak jedna věc byla Eminem, což je hodně o textu, dále Janis Joplin. Byť chraptím, tak to neznamená, že je to vždycky automaticky, a potom Tracy z filmu Hairspray, která má o několik kilo víc než já, celou dobu tančí, a ještě do toho zpívá, tak to vám řeknu, že byl zážitek,“ vzpomíná sympatická zpěvačka.

Přesto, že jí soutěž přinesla neopakovatelné zážitky a nové přátele, po kterých se jí bude určitě stýskat, je něco, co jí opravdu scházet nebude. „To, co mám teď na obličeji není k popsání. Nánosy make-upu, silikonu a různých masek a paruk, to je jediná věc, která mi nebude chybět,“ dodává s úsměvem Debbi. ■