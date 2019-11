A jak se líbí vám? Manželka Tomáše Kluse se nechala učesat na krátko. Chválila ji i Eva Holubová

Tamara Klusová Michaela Feuereislová

Nedávno Leoš Mareš (43) zveřejnil snímek své ženy Moniky (38) s krátkou parukou . Některé fanoušky tím pěkně zmátl, protože to vypadalo, že se Marešová nechala ostříhat. Aspoň si mohla přečíst, co by lidé na radikální změnu účesu řekli. Teď něco podobného udělala i Tamara Klusová (31).

Ta si nechala krátký sestřih „učesat“, a rovnou se s ním ukázala na křtu charitativního deníku, jenž pomáhá dívkám a ženám, které se během svého života ocitly v různě obtížných životních situacích.

Manželka zpěváka Tomáše Kluse (33) také lehce sondovala, jak by se fanouškům s krátkým sestřihem líbila. „Nikdy jsem krátké vlasy neměla, a ani jsem si neuměla představit, že bych se k nim rozhodla, ale teď nad tím vážně přemýšlím. Vzadu je schovaný culík, ale možná brzy nebude. Co myslíte?“ ptala se fanoušků Klusová, kterou chválily i celebrity. Krátké vlasy by se líbily například Evě Holubové (60) nebo Ivě Pazderkové (39).

„Tami, jsi nádherná, nádherná. Bez filtru a dokonalá. Vlasy dej, jak cítíš sama, protože to je nejdůležitější. Je to s nimi hra, kterou já hraju ráda a často. Žijeme jen jednou, vlasy rostou. A jak jsem ti dnes říkala - krátké by byly boží. Lav jů, bohyně,“ potěšila Tamaru Pazderková. „Za mě pecka,“ přidala se zpěvačka Anna K (54).

A jak by se krátké vlasy líbily Evě Holubové? „Jednou jsem potřebovala udělat životní změnu a krátký účes mi k tomu dodal kuráž. Moc ti to sluší,“ vzkázala Tamaře oblíbená herečka.

Našli se samozřejmě i tací, kteří Tamaře radili, ať se dlouhých vlasů v žádném případě nezbavuje. „S těmi krátkými mi přijdete taková starší a usedlejší, k vaší osobnosti i obličeji sedí lépe dlouhé,“ napsal Tamaře jeden z fanoušků. A co si myslíte vy? Hlasujte v anketě pod článkem. ■