Je štíhlá jako proutek, a přesto tvrdí, že přibrala. Špek byste na těle Sandry Parmové ale hledali marně

Moderátorka Sandra Parmová (33) má tělo modelky, ale sama není spokojená. Přibrala a je to prý znát. "Přibrala jsem, nebude to celých pět kilo, ale je to dost. Jde mi to do bříška, přesně vím, kde to je," řekla Super.cz Sandra.