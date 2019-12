Debbi se představí jako sexy diva. Foto: archiv TV Nova

Rusovlasá zpěvačka se na své vystoupení už od začátku těšila. Pod rukami šikovných maskérů se z ní stala blondýna, kterou oblékli do sexy šatů. Blížící se konec soutěže Debbi ale mrzí. „Na jednu stranu musím říct, že jsem ráda, že už to celé bude za námi a všichni jsme to zvládli ve zdraví, ale na druhou stranu je smutné, když člověk zjistí, že po čtvrt roce, což není úplně krátká doba, všechno končí,“ svěřila posmutněle zpěvačka.

Se svými souputníky z oblíbené show by se i nadále čas od času ráda potkala. „I když věřím, že se všichni potkáme jindy, třeba na nějaké večeři. Jsem moc ráda, že jsem ve finále a vůbec na nic si tento týden nemůžu stěžovat,“ prozradila Debbi. Ta bude ve finále bojovat o vítězství s Romanem Zachem (46). Kateřinou Marií Fialovou a Markem Lamborou (24). ■