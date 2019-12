Bývalý porotce StarDance prozradil svůj tip na letošního vítěze: Koho podle něj uvidíme ve finále?

Radek Balaš vyjmenoval své favority. Super.cz

Radek Balaš po letech nesedí v porotě letošního StarDance. Přesto si tipnul, kdo letošní ročník vyhraje. Favority má hned tři: "Myslím si, že jsou velmi zajímaví a mohli by dojít velmi daleko Matouš Ruml (34), Veronika Kubařová (32) a Jakub Vágner (37). Ten mě překvapil svojí pohyblivostí a tím, jak dobře slyší muziku. Těmto třem věřím do budoucna," řekl Super.cz Balaš.

Přítomný byl na prvním přímém přenose. "Byl jsem pozván do prvního dílu, zúčastnil jsem se a od té doby bohužel nemám čas tolik sledovat. Vím, jak se to zhruba vyvíjí, kdo vypadl. Hodnotí se to ale velmi obtížně," přiznává.

Také Gabriela Koukalová (30) má podle něj velký talent. "Má přirozenou koordinaci pohybu, je tam evidentní talent. Ale jak jsem slyšel, jsou tam i zdravotní problémy, tak držím palce, aby se neprohloubily," dodal Balaš. ■