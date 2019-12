Herec svěřil své první pocity po vítězství. Super.cz

V přestrojení za zesnulého amerického zpěváka Prince (✝57) předvedl skvělý výkon, kterým porotu ohromil. Kromě pocitu štěstí a úlevy, že už má všechno za sebou, přepadl herce také smutek. „Musím říct, že mě to trochu mrzí, že to celé skončilo, protože to bylo dvanáct týdnů plných skvělých lidí, spoustu zkušeností a učení se nových věcí,“ řekl nám v zákulisí Marek, který svou výhrou finančně pomůže chlapečkovi trpícímu vzácným kožním onemocněním - ichtyózou.

Kromě pravidelných nácviků choreografií a trénování zpěvu k pořadu neodmyslitelně patří i hodiny strávené v maskérně, kde občas pořádně trpěl. „Úplně nejhorší jsou dvě věci. Čočky, protože na ně nejsem zvyklý. Nikdy jsem je pořádně neměl, až tady. Strašně mě to řeže a je to hrozně nepříjemné. A druhou věcí jsou vousy. Když se lepí na holou kůži, tak to hrozně svědí, strašně to štípe a člověk to má úplně všude,“ přiznal sympatický blonďák.

Neuvěřitelné herecké, taneční, ale i pěvecké výkony Marek zvládl jak v mužských, tak ženských rolích a nebyla nouze o sexy čísla. Například když se na pódiu objevil coby americký idol Justin Timberlake, nejedné fanynce se podlamovala kolena. Jenže otázkou na obdivovatelky jsme Marka překvapivě uvedli do rozpaků.

„Fanynky nebo vůbec fanouškové mi samozřejmě píšou. Ale musím říct, že píšou hrozně hezky, třeba že mi fandí a přejí štěstí, a nikdy to vlastně víceméně není útočné nebo divné. Je to spíš milé, za což jsem rád. Ty sexy postavy vzbuzují to, co mají, ale je to vlastně v pořádku. Trošku jsem se do toho zamotal,“ usmál se nervózně Lambora.

Po skončení pořadu se už zase může naplno věnovat své hlavní profesi, kterou je herectví. Zanedlouho se na filmových plátnech objeví poprvé jako princ, a to v pohádce Princezna zakletá v čase. ■