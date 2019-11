Vánoce stráví spolu: Zpěvák Bohuš Matuš svěřil, jak je plánuje s přítelkyní Lucinkou oslavit

Bohuš Matuš se už těší na Vánoce.

„Někdy se mnou jezdí a zpívá ‚vy byste pořád seděla‘ (píseň Tak abyste to věděla - pozn.), ta jí jde. Je hrozně hluboká a nikdo ji nemůže zpívat a Lucinka ji zpívá velmi hezky. Teď jsme natočili pro jednu televizi tuhle písničku přímo do éteru,“ svěřil Bohuš Matuš, který vyvrátil nedávné zprávy o tom, že by snad se svou mladou přítelkyní plánoval rodinu.

„Je to přítelkyně, ale žádná miminka neděláme, máme hezký vztah. Ale to, co píšou... už jsem to nevydržel, jeden pán od policie mi doporučil, abych se bránil, tak jsem podal trestní oznámení na jednoho mladého chlapce, který urážel nejenom mě, ale i Lucinku a mého tatínka, a to už se mě dotklo,“ svěřil nám zpěvák, který chce problém řešit domluvou.

„Budeme to řešit smírně, já se vždycky snažím o to, aby se v ničem moc nerejpalo, já mám všechny lidi moc rád. Myslím, že ve svých 46 letech bych už mohl mít klid od hloupých lidí,“ řekl Bohuš Matuš, kterého po Vánocích čeká také velký koncert Nejslavnější české muzikály v O2 areně. Na ten se mimo jiné bude mezi svátky připravovat.

Letošní Vánoce hodlá zpěvák prožít nejen s rodinou, ale i s Lucinkou. „Na Vánoce budeme spolu,“ svěřil Bohuš. „Dárky už řeším, já si chci koupit domácí studio, abych nemusel furt někde běhat, a co dám Lucince, to nemohu říct. Ale má takové krásné, zvláštní přání, tak se mi snad podaří jí ho vyplnit,“ dodal zpěvák s tím, že nejdříve chtěli jet do Egypta, ale nejspíš zůstanou doma v Česku a za hranice se vydají až v příštím roce. ■