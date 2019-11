Demi Lovato šokovala fanoušky: Ukázala se s těhotenským bříškem!

Demi Lovato Profimedia.cz

Demi sice nedávno odtajnila svou novou lásku, ale až takhle hopem to s modelem Austinem Wilsonem opravdu nevzali. Zpěvačka natáčí seriál Will a Grace a chtěla fanouškům představit svou postavu Jenny. Objevit by se měla ve třech epizodách, jak v srpnu informoval Entertainment Weekly. Tohle je však poprvé, co se fanoušci dozvěděli, že její postava bude těhotná.

Demi se vrací na obrazovky po čtyřech letech. Naposledy se objevila ve dvou epizodách seriálu Od soumraku do úsvitu. Vrátit by se také měla do role Mitchie Torres v pokračování hudebního filmu Camp Rock 3.

Ve svých Instastories také sdílela video z nahrávacího studia, čímž naznačila fanouškům, že se mohou těšit i na novou muziku. Vypadá to tedy, že se po zdravotních problémech zpěvačka na plno vrací do práce. ■