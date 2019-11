Čerstvá čtyřicátnice Kristelová se ozvala: Odsouzený Tomáš Řepka jí dal ten nejhezčí dárek. Jaký?

Kateřina Kristelová s přítelem Tomášem Řepkou Michaela Feuereislová

„Doba plná omylů. Věk, kterého jsem se tolik bála, mi umožnil se osvobodit. Od všeho. Od názorů samozvaných soudců, kteří se mně a mému partnerovi věnují u piva i klávesnice,“ napsala Kristelová, která si nedávno účet na Instagramu načas deaktivovala.

Kateřina Kristelová navštívila Tomáše Řepku na Borech.

„Zjistila jsem, že sociální sítě můžou sloužit mně, ne já jim. Dávkovat si pozornost, a klidně deaktivovat účet, kdykoliv chci, je ten nejlepší krok. Že nemusím číst, co nechci, a můžu se obklopovat jenom tím, co mám ráda. A věnovat se životu a jeho smyslu. Dceři a Tomášovi, který mně dal ten nejhezčí dárek. Přesadil mě do svého světa, kde existuje láska a důvěra, a já ten původní mohla nechat za zády,“ vyznala lásku partnerovi, který si momentálně odpykává trest za zločin zpronevěry a za sbíhající se zločin poškození cizích práv v plzeňské věznici na Borech.

„Naučil mě, že má smysl se bránit, protože můžete vyhrát i boje, o kterých vám všichni budou tvrdit, že jsou předem prohrané. Pár už jich za sebou máme,“ dodala Řepkova přítelkyně, která přidala pár rad do života.

„A tak až vám bude někdo říkat, že váš vztah nemá šanci na přežití, že se k sobě nehodíte a že nedáte ani rok, vysmějte se jim. Pravá láska překoná všechno, zatímco vaši kritici se svými příkladnými vztahy budou v tu dobu dávno sami. Není větší bohatství, než se spolehnout jeden na druhého za jakéhokoliv situace. K dozrání vede cesta jen přes překážky a taky přes smíření s osudem. Přes pochopeni, že nikomu nemusíte dokazovat pravdu. A přes odpuštění. Můžete žít jakkoliv nestandardně. Pokud to unesete,“ uzavřela své narozeninové rozjímání Kristelová. ■