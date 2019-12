Modelka Kristýna Schicková se v 7. měsíci konečně zakulacuje: S manželem designérem už budují zázemí pro chlapečka

Kristýna Schicková a Lukáš Třešňák Super.cz

Pár dorazil na otevření nové asijské restaurace v prostorách bývalého knihkupectví v pražské Kaprovce. Na Kristýně už je konečně těhotenství vidět a zakulacuje se. "Bylo by to divné, kdybych měla ještě na začátku sedmého měsíce ploché bříško," smála se Kristýna. "Malý už pořádně kope, asi to bude fotbalista, když to máme v rodině v genech," smála se modelka.

To, že se narodí chlapeček, už je naprosto jisté. Manželé teď vybírají jméno. "Máme pár favoritů, ale ještě je musíme nechat schválit rodinnou radou," vysvětlil Lukáš. Kristýna by ráda rodila přirozeně, porodnici už má vybranou. "Rodit budu v Podolí a chtěla bych, aby byl manžel u toho," svěřila. "Těším se na to, ale hlavně se těším na oslavu. Můj táta vždycky říkal, že nejpříjemnější je výroba a zapíjení," doplnil její muž.

Ten už jako designér zařizuje i pokojíček pro dítě. "Zatím je to ve fázi příprav. Kristýnka má hodně požadavků, které musím korigoval. Ale nebojte, pokojíček bude rozhodně dřív, než až bude mladému patnáct," dodal Lukáš. ■