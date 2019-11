Opilecké tahy a průšvihy jsou pryč: Roman Skamene seknul s chlastem na poslední chvíli

Roman Skamene Super.cz

Tam si sice zahrál, jak sám říká jenom čurdu, muzikanta a opilce, nicméně z natáčení měl radost. "Tedy ne že bych si užil natáčení na horách. Ráno nás vždycky přivezli a večer odvezli, natáčeli jsme jenom v nějakém klubu, tak se nedalo poznat, jestli jsme na horách nebo na Sahaře, ale natočit si občas film je skvělé," míní Skamene, který měl kolem sebe víc sněhu v legendárních Bony a klid, když si jeho postava nechala kopec bílé nadílky přivézt před Tuzex.

Jemu samotnému od pití pomohlo hlavně přestěhování mimo Prahu, kde na něj číhala lákadla v podobě kamarádů z mokré čtvrti. "Stačilo, aby někdo zavolal, ať jdu na panáka, a u jednoho to neskočilo. Leckdy se to protáhlo až do rána a dál. Teď jedu do Prahy od nás z vesnice autem, takže si ani nic dát nemůžu," vysvětloval.

"Ale doma si občas do hospody zajdu. Dám si dvě tři piva, jednoho panáka a nic víc. Srovnal jsem si celý život, všechny průšvihy i dluhy. Navíc už jsem na pití starý, když bych se opil, bylo by mi čtyři pět dní špatně. Stáří je hrozná věc," připustil herec. ■