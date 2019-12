Vůbec netuší, do jakého prostoru přivede začátkem roku druhé dítě: Hvězdě Ordinace Růžičkové se zvrhla rekonstrukce bytu

Růžičková na výstavě odhalila i skryté části svého těla. Super.cz

„Tyto fotky vznikaly během dvou let. Od začátku jsem měla záměr udělat tuhle výstavu. Když jsem dostala nabídku vystavovat na tomto místě, tak to pro mě byla obrovská pocta. Sama bych si asi tento prostor nezařídila. Jsem na tuto situaci tedy pyšná,” komentuje Andrea výběr fotek, které spojuje téma obyčejného člověčenství.

Vzhledem ke svému požehnanému stavu už herečka skončila s natáčením nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě. Mohlo by se tedy zdát, že na focení bude mít víc času, ale opak je pravdou. „Času na focení je strašně málo. Tím, že je můj syn Tobiáš dvouletý, je to náročné období. Můžu tedy fotit věci z reálného života, nemám prostor na to cestovat do exotických destinací,” říká Andrea, která by měla druhého potomka přivést na svět začátkem příštího roku.

Růžičková se v rámci rekonstrukce zbavuje některých kousků nábytku. Podařilo se jí například prodat postel, ale zatím nedorazila ta nová. Ani úpravy v bytě neprobíhají podle předpokládaného časového plánu a na vše se čeká. „Nic nestíhám. Před dvěma týdny jsem začala oficiální hnízdění. Rozestavěla jsem celý byt a nic není hotové. Nějak se mi to rozpadlo pod rukama. Tohle provizorium ale nějak zvládneme,” dodává s úsměvem Andrea Růžičková. ■