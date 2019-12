Herečka Růžičková má i jinou profesi. Super.cz

Kdyby z jakéhokoli důvodu nechtěla či nemohla Andrea Růžičková (35) hrát, rozhodně by nudou netrpěla. Kromě herectví se sympatická kráska věnuje také focení, a to nikoli před objektivem, ale za ním. Změnu profese zatím ale neplánuje.

Ještě jsem se nezkoušela uživit jako fotografka. Ani nevím, jestli je to možné. Problém je v tom, že fotografové dostávají peníze za focení svateb, křtin a oslav. To není moje parketa, protože nechci nést zodpovědnost za to, co vyfotím. Nesnáším fotit v podmínkách, které pro mě nejsou estetické a příjemné. Do budoucna to ale nevylučuji,” uvedla hvězda seriálů Vyprávěj, Cesty domů a Ordinace v růžové zahradě.

Sympatická Slovenka zdomácnělá v Česku tedy není úplně vhodnou adeptkou pro profesi profesionální fotografky, ale nevylučuje, že v budoucnu vše může být jinak. „Fotím většinou intuitivně a podle situace. Vždycky mám foťák na svém pracovním stole, nebo ho s sebou tahám na výlety a návštěvy rodiny. Pak čekám na vhodný okamžik. Nikdy to není plánované a je to vždycky náhodné,” říká Andrea Růžičková. ■