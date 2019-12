Jan Šťastný pomáhá paralyzovanému chlapci: Sám má strach o svého osmiletého syna

Jan Šťastný se s kolegou zapojil do projektu Mrkej a pomáhej. Super.cz

Když byl ale oslovený stát se součástí projektu, který pomáhá těžce postiženému chlapci Marku Ferencovi, a společně s dalšími osobnosti zpropagoval charitativně-osvětovou kampaň „Mrkej a pomáhej“, tak neodmítl. „Jelikož focení je traumatizující zážitek, tak aby to bylo něco, abych to podstoupil, tak to musí být něco. A to je přesně tento případ.”

Šťastný se rozhodl být součástí pomoci těžce nemocnému dvanáctiletému chlapci. Ten ve svých osmi letech onemocněl závažnou neurologickou poruchu - dosud málo známým locked-in syndromem. Jeho syn Ondřej je v podobném věku, ve kterém onemocněl právě Marek. „Fantasie kumštýřská je bezbřehá. Něco takového se může stát komukoliv a člověk neví dne ani hodiny. Vnímám to všechno se strachem. Ta konfrontace je dost napřímo, protože Ondrovi je 8 let a to nebezpečí číhá na každém rohu,” říká.

Během focení jsme se ptali herce, jestli u svého nejmladšího syna vypozoroval, že by zdědil jeho umělecké vlohy. „Myslím, že ty se projevují tak jako u každého dítěte. Ondra je lehce exhibicionistické dítě, ale myslím si, že to nemá po nás. My se ženou to v sobě nemáme. Ondra se rád předvádí a to přirozené komediantství tam pozorovatelné je,” říká.

Jan Šťastný nebyl jedinou osobností, která podpořila bohulibý projekt. Spolu s ním se v ateliéru vystřídali kolegové Kristýna Leichtová, Dana Morávková, Denisa Pfauserová, Josef Carda či Kristýna Podzimková a další. Ti všichni se stali součástí osvětové kampaně s názvem Mrkej a pomáhej. Umělci fotili charitativní kalendář a podpisové karty. 29. února 2020 proběhne v pražském klubu Fuchs2 charitativní koncert, z jehož výtěžku bude hrazena péče pro nemocného chlapce. ■