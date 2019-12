Do práce se vrátila velmi brzy po porodu. Hvězda Ulice ale od dcery neodchází jen tak

Lenka Zahradnická se ochotně zapojila do projektu Mrkej a pomáhej.

Lenka Zahradnická patří do skupiny hereček, které focení prožívají jako nutné zlo. „Já se stydím. Jsem stydlivý člověk a moje obrana je začít se blbě smát, když nevím, jak se mám tvářit. Protože nejsem modelka a modelka nebudu. Vím, že to k té práci ale patří, takže to musím nějak vydržet,” uvedla sympatická brunetka.