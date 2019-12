Roční dcera vnadnou hvězdu StarDance pěkně sekýruje. Prý z ní vyroste nejspíš drsná manažerka

Kristýna Leichtová se zapojila do projektu Mrkej a pomáhej.

„Vlastně vždy velmi záleží na koncepci, náladě, na atmosféře, na lidech. Nemám ráda studiové focení bez vyššího účelu,” nechala se slyšet herečka. Když Kristýnu oslovili, aby se stala součástí kalendáře pro těžce nemocného Marka Ference, tak neváhala ani minutu. „Taková práce potom jde taky rychle od ruky. Má to smysl.”

Od té doby, co se Leichtová stala maminkou, tak se snaží být ještě více nápomocná potřebným. „Snažím se, ale na druhou stranu o to je to náročnější. Když je člověk sám, tak se stará o sebe i finančně, a pak s dítětem následují výdaje, kdy člověk přemýšlí do budoucna, zda tu či onu korunu může postrádat,” uvedla.

Leichtová se stále hlavně maminkou a jako herečka působí jen výjimečně. „Přijímám nabídky, pracuju, zkouším v divadle. Ovšem naše profese je taková nerozškatulkovaná, takže my nikdy nemáme plný úvazek. Jednou za čtvrt roku si nazkouším hru,” říká herečka, která si naposledy střihla menší roli v seriálu Temný kraj.

V patnácti měsících je dcera stále ještě maličká na to, aby ukázala, jestli bude nadaná kumštem jako maminka. Jiné projevy se prý už ale dostavily. „Zatím projevuje nadání na úklid a na vztekání se. Nevím, co z toho vznikne za profesi. Asi manažerka,” směje se herečka.

Kristýna Leichtová se spolu s dalšími herci jako je například Jan Šťastný, Lenka Zahradnická, Dana Morávková, Denisa Pfauserová, Josef Carda, či Kristýna Podzimková stala součástí osvětové kampaně s názvem Mrkej a pomáhej.

V rámci ní vznikají na pomoc nemocnému Marku Ferencovi, postiženému locked-in syndromem, charitativní kalendáře a podpisové karty. 29. února 2020 proběhne v pražském klubu Fuchs2 charitativnímu koncert, z jehož výtěžku bude hrazena péče pro nemocného chlapce, který je po vážné nemoci uvězněn ve vlastním těle. ■