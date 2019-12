Snowboardistka Eva Samková má doma nejen fešného herce: Takhle známý sympaťák prokázal, že má velké srdce

Marek a Eva rádi pomáhají dobrým věcem. Super.cz

Se sympatickým mladíkem jsme se potkali během jeho focení pro kalendář „Mrkej a pomáhej“, který pomáhá Marku Ferencovi. Dvanáctiletý chlapec před třemi lety prodělal vážné neurologické onemocnění - dosud málo známý locked-in syndrom. Z do té doby zdravého mladíka udělal během krátké doby kvadruplegika, který, ačkoliv plně rozumí a vnímá, je schopen se dorozumívat pouze mrkáním.

Právě kvůli podobné bohulibé aktivitě se Marek s Evou právě seznámil. Poprvé mezi nimi přeskočila jiskra během koncertu Světlo pro Světlušku.

„Ano, při této příležitosti jsme se seznámili. Jinak ale většinou každý máme svoje. Občas jeden druhého do toho svého trochu ’uvrtá’, ale že bychom udělali něco vyloženě spolu, to zatím ne,” prozradil nám na focení Marek, kterého jsme zpovídali, do jaké další smysluplné aktivity se prý dal "uvrtat”.

„Občas vyrazíme do přírody uklízet nepořádek, co tam lidé nadělali. V rámci projektu Keep it clean, který dělají Eviččini kamarádi. Nedávno jsme uklízeli například starý sad v Praze na Podbabě nebo vyhozené odpadky v Prachovských skalách. Je to docela dobrá záminka k výletu.”

Marek nepatří mezi herce, kteří by si aktivitu před objektivem kamery úplně užívali, ale v tomto případě neodmítl. „Vlastně vždycky velmi záleží na tom, jak si sednu s fotografem a jak je celé focení připravené. Mám radši, když je na focení víc času a můžeme si dovolit i experimentovat a zkoušet různé varianty,” říká Adamczyk.

Herec své partnerce pootevřel svět kumštu, když ji pozval na svá představení a nechal ji nahazovat repliky při zkoušení rolí. I Eva Markovi otevírá svůj svět. „Když trénuje v Praze, tak jí dělávám sparing partnera, takže jsem se s ní už dost naběhal a naposiloval. Ona se zase přijde někdy podívat do divadla, takže se v tomhle docela hezky doplňujeme,” říká herec.

Marek Adamczyk nebyl jedinou známou tváří, která se stala součástí osvětové kampaně s názvem Mrkej a pomáhej. Spolu s ním se v ateliéru sešli Jan Šťastný, Lenka Zahradnická, Kristýna Leichtová, Dana Morávková, Denisa Pfauserová, Josef Carda či Kristýna Podzimková.

V rámci ní vznikají na pomoc nemocnému Markovi charitativní kalendář a podpisové karty s umělci. 29. února 2020 proběhne v pražském klubu Fuchs2 charitativní koncert, z jehož výtěžku bude hrazena péče pro nemocného chlapce. ■