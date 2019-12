Aneta Vacek Super.cz

Teprve nyní hvězda filmu Decibely lásky a muzikálu Děti ráje prozradila, že její manželství skončilo. "Jsem rozvedená, žiju sama se synem. Jsem sama rok. Nebyla v tom nevěra, nic zlého, jen jsme si přestali rozumět. Někdy je horší než cokoli jiného, když lidé nemohou najít společnou řeč," řekla Super.cz herečka, maminka syna Olivera.

S bývalým mužem spolu komunikují bez problémů. "Teď už spolu vycházíme moc dobře, snažíme se být nejlepšími rodiči, bývalý manžel je skvělý táta," říká Aneta, která se vrací do práce.

Od dubna bude v pražském Kongresovém centru účinkovat v muzikálu Děti ráje, který se po pěti letech vrací do Prahy. "Je to návrat. Těším se moc. Byla jsem máma na plný úvazek. Neměla jsem babičky, hlídání. Malej jde do školky, těším se na práci," dodala. ■