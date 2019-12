Většina žen chce zhubnout, Mašlíková se raduje z velkého zadku: Konečně mi vyrostl, i bez implantátů

Hana Reinders Super.cz

Zatímco většina žen se snaží zhubnout a dostat kila dolů, Hanka Reinders Mašlíková (37) měla v posilovně jiný cíl - zvětšit zadek. A povedlo se! Nadšený je z úspěchu Hanky i její muž André Reinders. "Teď je moc spokojenej, protože mi zadek vyrost, což byl cíl. Mám větší kulatější pozadí," řekla Super.cz Mašlíková. "Některé ženy si do zadku nechávají dávat implantáty. Já je nemám, já to tvrdě vycvičila," říká pyšně Hanka.

Ta se po delší době objevila na slavnostním openingu nové motýlí kavárny. Mašlíková byla moderátorkou večera. "Jsem ráda, že jsem po čase zase sundala tepláky. Od té doby, co mám Andreáska, jsem ale stejně musela přípravu na akce zkrátit. Se vším všudy mi trvala asi hodinu," prozradila.

Hanka má dlouhé vlasy, které neměla roky. Ráda by se zase nechala ostříhat, manžel si to ale nepřeje. "André nechce a jeho slovo má pro mě váhu. Našel si mě krátkovlasou, ale tvrdí, že jsem na to už stará," dodala s úsměvem. ■