Lisa Appleton Profimedia.cz

Mamina z reality show Big Brother Lisa Appleton (51) vzbudila rozruch na poklidné pláži v Thajsku. Tamější dovolenkáři si do té doby užívali zasloužený relax, jakmile ale tato potrhlá televizní hvězdička vtrhla na pláž, mohli si rovnou raději zabalit kufry a vrátit se domů.

Jak je u této ženštiny z britského celebritózního dna zvykem, opět sundala horní díl plavek (nejraději by si svlékla i ten spodní, ale to by hrozil zásah policie) a řádila na pláži jako šílená Robinsonka.

Před fotografy Lisa předvedla všechny své oblíbené pózy. K vidění byl vyvržený vorvaň, válení sudů i vyprsené kreace v moři, které by v seriálu Pobřežní hlídka neuspěly ani jako parodie.

Vymetačka šmírovacích reality show si zřejmě finančně polepšila. V Thajsku totiž plánuje podstoupit jednu z dalších plastických operací. Potrhlým dováděním na pláži se možná snaží vyškemrat slevu. Spíš by si ale měla dávat pozor na to, aby ji nevyhostili. ■