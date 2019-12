Hit českých obývacích pokojů

Levná renovace vašeho křesla nebo sedačky

Možná máte podobné křeslo, které by si zasloužilo nový kabátek, doma. Vlevo vidíte křeslo potažené napínacím potahem a vpravo původní variantu. Proměna sedačky nebo křesla je s napínacím potahem velmi snadná. Zvládnete to sami během 5 minut. Je to stejně jednoduché jako si obléknout tričko. Snadná je i údržba potahů. V případě ušpinění je stačí sundat a dát do pračky vyprat. Vaše sedačka tak bude stále čistá. Právě proto jsou oblíbené u rodin s dětmi nebo zvířecími mazlíčky. Je to opravdu viditelná změna, ale tajemství bude znát jen vy. Návštěvy se budou divit, co se stalo s vaší původní sedací soupravou nebo křeslem.