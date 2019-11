Téměř čtyři roky po smrti manžela Céline Dion prozradila, zda znovu půjde k oltáři: Je v životě zpěvačky nový muž?

Céline Dion Profimedia.cz

Céline Dion (51) se objevila v pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen, kde odpovídala na dotazy volajících. Jeden z nich se zpěvačky zeptal, jestli by se po smrti manžela Reného Angélila (✝74) dokázala znovu vdát. Dion podala překvapivě otevřenou odpověď.

„Nemám žádného partnera,“ přiznala, ale připustila, že by se nové lásce nebránila: „Jsem teď single, ale to neznamená, že nikoho nenajdu. Pokud ano, bylo by to skvělé. Pokud ne, tak to taky bude skvělé, protože jsem pořád zamilovaná. Celý život jsem žila s Reném a je stále se mnou. Každý den ho vidím, když se podívám na naše děti. Jsem tak zapálená do života a mám velké štěstí, že mám tři krásné syny. Nic nehledám, ale když to přijde, poznám to. Kdybych momentálně někoho měla, řekla bych vám to, protože jsem jako otevřená kniha celý můj život.“

Céline a René pracovali společně od dob, kdy bylo zpěvačce pouhých 12 let a jemu 38. Profesionální vztah přerostl v lásku, když bylo zpěvačce dvacet let. O pět let později se zasnoubili a byli svoji 20 let. Angélil zemřel v lednu 2016 na rakovinu hrdla.

Začátkem roku se objevily spekulace, že Céline randí s nejlepším kamarádem, tanečníkem Pepem Muñozem. Během rozhovoru však uvedla tuto informaci rychle na pravou míru: „Jsme v šoubyznysu, takže nemůžete jít s někým za ruku, aniž by se o tom nepsalo. Je gay, takže není můj přítel. Nesnažím se nic skrývat, všechno je v pohodě. Můžeme se klidně držet za ruce, takže se uklidněte,“ uzavřela. ■