Tma navždy skončí, zpívá Michal Kindl v novém singlu Kruh. Avizuje jím druhou autorskou desku

Zpěvák Michal Kindl přichází se singlem Kruh, první vlaštovkou z připravované desky Ticho. Doprovází jej videoklip, na němž spolupracoval s režisérem Leošem Brabcem a choreografkou a královnou twerku Anet Antošovou.

„Písničku Kruh jsem si vybral z toho důvodu, že jsem potřeboval uzavřít jednu životní kapitolu. Taky bych chtěl jejím prostřednictvím upozornit, že člověk se občas dostane do kruhu, z něhož se dost těžko uniká. A já už se potřeboval vnitřně pročistit,“ vysvětluje Michal volbu pilotního singlu.

Klip k němu se natáčel v krásném prostředí Resortu Svatá Kateřina a jeho okolí, kde se nachází unikátní kamenný kruh druidů – meditační místo určené k hluboké relaxaci, do nějž může vždy vkročit v daný okamžik jen jeden člověk. Energii tohoto místa pocítil Michal na vlastní kůži. „Natáčeli jsme nějaké záběry pomocí dronu, který nade mnou létal. Těžko se to popisuje, ale v ty momenty se ve mně něco dělo, něco jsem pocítil. Poté, co jsme to dotočili, se ve mně vše pročistilo a já jsem teď moc šťastný. Pokud je to místo určené k ozdravení, zřejmě splnilo svůj účel,“ svěřil se umělec se svými pocity.

Kamenné uskupení si jako kulisu videoklipu pochvaluje i režisér Leoš Brabec. Jeho cílem bylo zachytit na kameru ryzí emoce. „Celá koncepce klipu k písni Kruh byla postavená na jejím textu, který je pro Michala velmi osobní. Proto jsou všechny záběry, na nichž je, nehrané, ale opravdu prožité,“ říká Brabec.

Anet Antošová, choreografka, profesionální tanečnice a v neposlední řadě lektorka kurzů je veřejnosti známá jako královna českého Twerku. I ona při přípravě choreografie vycházela z Michalova textu o lásce a nenávisti motajících se v začarovaném kruhu. „Vybrala jsem si u nás jedny z top tanečníků, Aničku a Marka, s nimiž moc ráda spolupracuji. Byli dokonalými prototypy pro ztvárnění mého Adama a Evy – dlouhé vlasy, přirozená krása, síla, emoce… Jelikož nemám moc ráda opatrnost a ráda chodím do extrémů, i zde jsem tanečníky nešetřila,“ směje se umělkyně, jež se podílela například na nedávném výročním koncertu Jiřího Korna v pražské O2 areně.

Michal právě vystupuje jako host Štefana Margity na jeho předvánočních a vánočních koncertech po republice. Představuje se zde v šansonové poloze a také jako klavírista. Jeden šanson s názvem Kulisy dokonce slavnému tenorovi složil a na turné si jej také společně zazpívají. Deska Ticho by pak měla vyjít na jaře příštího roku. ■