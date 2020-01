V uniformě by vypadal skvěle: Seriálový záchranář si vyzkoušel pilotovat letadlo

Jakub Štěpán si vyzkoušel pilotovat letadlo. Foto: Modrý kód/Myairlines

Herec a moderátor Jakub Štěpán si vyzkoušel, jaké by to bylo trávit pracovní den v oblacích. Představitel záchranáře ze seriálu Modrý kód strávil pár hodin v kokpitu a měl možnost vyzkoušet si na leteckém simulátoru vzlet i přistání s airbusem.

Paradoxní je, že zrovna takové povolání by mu jeho lékařská diagnóza neumožnila. „Když jsem byl na pětileté prohlídce u lékaře, při kontrole zraku mi doktor povídá: no…pilot z tebe, chlapče, nebude,“ svěřil Jakub a dodal: „Diagnostikoval mi poměrně běžnou oční vadu, jde o jakési špatné rozpoznání barevného odstínu“.

Do zahraničí cestuje herec a moderátor Evropy 2 pravidelně právě letadlem. Na palubě ho kromě menších turbulencí naštěstí nikdy nic nepotkalo. Byl ale svědkem, jak jeden z cestujících začal při turbulencích panikařit. Zasáhla letuška.

„Řekla mu, ať se zhluboka nadechne, že o nic nejde, a objetím ho dokázala vyklidnit. Čekal bych, že hysterii podlehnou spíše ženy, ale bylo tomu naopak,“ svěřil Super.cz Jakub s tím, že při menších potížích by jako seriálový záchranář zvládnul poskytnout i první pomoc.

„Záleží, jakou první pomoc. Když by někdo omdlel nebo by došlo k banálním úrazům, tak bych, věřím, mohl pomoci. Když by šlo třeba o epileptický záchvat, který prý bývá nejčastěji v letadle, toho už by se určitě zhostil palubní personál, který je pro tyto situace perfektně vyškolen,“ doplnil Štěpán. ■