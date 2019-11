James Van Der Beek s manželkou Kimberly Foto: RCF/Everett Collection, Profimedia.cz

James Van Der Beek známý z ústřední role v seriálu Dawsonův svět a jeho žena Kimberly nyní prožívají těžké chvíle. Hercova manželka o víkendu ve 4. měsíci potratila . Beek to uvedl v taneční show Dancing With The Stars, v níž působil (v pondělním kole vypadl).

Nebylo to poprvé, co Kimberly přišla o dítě, v minulosti se tak stalo už třikrát. „Už jsme si tím v minulosti prošli, ale ještě nikdy tak pozdě a nikdy takovým způsobem, že by to ženu vážně ohrozilo,“ plakal herec.

Později se vyjádřila i Kimberly, která se na svém instagramovém účtu svěřila, že čekala kluka a potrat ji vážně ohrozil na životě. „Během 48 hodin jsme přišli o naše miminko, mimochodem, byl to chlapeček, a já jsem málem přišla o život. Z nějakého důvodu o tom, co se dělo na pohotovosti, s vámi můžu takhle mluvit,“ uvedla a poděkovala za podporu, kterou jí lidé vyjadřují. S manželem mají pět dětí.

Před pár dny s fanoušky na sociálních sítích sdílela zprávu o ztrátě miminka také žena Aleca Baldwina Hilaria, která během posledních sedmi měsíců potratila už podruhé. S hercem mají čtyři děti. ■