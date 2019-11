Emilia Clarke se nahotě v roli Daenerys Targaryen nevyhnula. Profimedia.cz

Jestli existuje něco, čím je legendární seriál Hra o trůny charakteristický, pak jsou to nahé, sexuální nebo násilné scény. Ani hlavní hvězda show Emilia Clarke (33) alias khaleesi Daenerys Targaryen se nahotě nevyhnula. Nyní otevřeně promluvila o pocitech, které v ní natáčení hanbatých scén vyvolalo.

„Poslali mi scénář, a když jsem ho četla, pochopila jsem, v čem je háček. Zrovna jsem vyšla z herecké školy a brala jsem to jako práci. Bylo to zkrátka potřeba, tak jsem v tom našla smysl,“ svěřila v podcastu Daxe Sheparda Armchair Expert. To ale neznamenalo, že se s nahými scénami snadno vyrovnala.

Emilia začala natáčet ve věku 22 let a jako začínající herečka neměla odvahu odmítnout cokoli, co stálo ve scénáři. Situace se však pro ni stala neúnosnou a ona strávila spoustu času pláčem na toaletě.

Naštěstí měla ochránce v podobě kolegy Jasona Momoi. Představitel jejího seriálového manžela Khala Droga Emiliu ujistil, že je pochopitelné, že je rozrušená. Paradoxně tak na tvorbu jejich společných postelových scén dodnes Emilia pěje ódy. „Postaral se o mě v prostředí, kde jsem ani netušila, že potřebuji, aby se o mě někdo staral.“

Clarke se také nechala slyšet, že s dalšími sériemi už neměla strach postavit se produkci. „Hádali jsem se a já trvala na tom, že mě prostěradla budou zakrývat. Tlačili na mě, že určitě nechci zklamat fanoušky, ale poslala jsem je do pr*ele,“ doplnila Emilia, kterou nyní oblečenou můžete vidět v kinech ve vánoční komedii Last Christmas. ■