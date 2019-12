Kateřina Pechová zkouší erotický muzikál Super.cz

"Na představení se doma s manželem nepřipravuji. Ale ona i ta role, kterou mám, je ze všech těch tří kamarádek nejvíc zabržděná. Takže vlastně ani nemám co zkoušet, tak to aspoň okukuju. Poprvé jsem se ocitla i v sex shopu, nikdy v životě jsem v takovém obchodě nebyla," svěřila Super.cz, když jsme se byli podívat, jak si herci vybírají rekvizity pro představení.

"S těmi pomůckami jsem se seznámila až díky zkoušení Padesáti odstínů šedi. Máme tam různá dilda, bičíky a pouta a já to poznala pomalu až ve třiceti. Mě tyhle pomůcky nikdy moc nelákaly. S manželem si vystačíme sami," skoro se u rozhovoru červenala Katka. "Ale kdo ví, jak to bude do budoucna, jestli bude potřeba ten erotický život trochu osvěžit. Tomu se nemůžeme bránit," dodala. ■