6 slavných osobností, o kterých jste nevěděli, že byly závislé na drogách nebo alkoholu

Tyto slavní měli svého času problémy s návykovými látkami. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bradley Cooper

Ačkoliv se Bradley Cooper (44) vryl do pamětí diváků především rolí ve filmu Pařba ve Vegas, té předcházelo mimo jiné působení v seriálu Alias. To ho prý doslova málem zabilo. Z hvězdy trháku Zrodila se hvězda byl tehdy alkoholik a k tomu holdoval různým druhům drog. Svým závislostem také přisuzoval svůj tehdejší kariérní neúspěch, a dokonce zvažoval sebevraždu. Naštěstí se ale dal dohromady, zbavil se svých závislostí a dočkal se i respektu jako herec, režisér a producent.

Ed Sheeran

Není tajemstvím, že Ed Sheeran (28) má zálibu v pivu. Možná jste ale nevěděli, že mu málem zničilo život. Když se stal slavným, poměrně dost hýřil a bral drogy. Časopisu People přiznal, že konzumoval minimálně šest piv za večer a k tomu čím dál víc drog, než zasáhla jeho přítelkyně a přátelé. Sheeran si dal rok pauzu od světel reflektorů i muziky. Zhubnul a alkohol dnes užívá s mírou.

Lady Gaga

Lady Gaga (33) toho má za sebou tolik, že je s podivem, že si udržela zdravý rozum. Málokdo ale ví, že jeden čas přilnula k marihuaně víc, než bylo zdrávo. V dobách, kdy nevěděla, že trpí posttraumatickým syndromem, který jí dodnes způsobuje chronickou bolest, nedokázala bolesti identifikovat a řešila je kouřením trávy. Přiznala, že byla schopná vykouřit mezi 20-50 cigaretami denně, a to bez tabáku. Přešlo jí to, až když jí do duše promluvil Elton John a později vyhledala odbornou pomoc na své psychické potíže.

Kristin Davis

Jen málokdo by tipoval, že představitelka slušňačky Charlotte ze Sexu ve městě Kristin Davis (54) měla podobné problémy. Je ale pravdou, že už době dospívání začala s alkoholem, který jí pomáhal překonat její stud. Na vysoké škole se problém vyvinul v alkoholismus, často chodila na přednášky s kocovinou, což mělo negativní dopad. Když si to uvědomila, podstoupila léčení a střízlivá je už více než 30 let.

Chrissy Teigen

Modelka Chrissy Teigen (33) je dnes spořádanou matkou dvou dětí a hvězdou sociálních sítí. Sláva se na ní ovšem podepsala v podobě nadměrné konzumace alkoholu. Na společenských událostech se často objevovala úplně pod obraz a nejednou ztrapnila sebe i manžela Johna Legenda. S alkoholem nakonec musela polevit a prý se celkem drží.

Adele

Podle zpěvačky Adele (31) se fanoušci už nikdy nedočkají tak dobrého alba, jako bylo 21. A byl to alkohol, který za to prý může. S ním má totiž bohaté zkušenosti. Alkoholikem byl její otec, který ji v dětství opustil. Problémy ve vztazích začala i ona sama utápět ve skleničkách alkoholu, a když se proslavila, vše eskalovalo. Párkrát se dokonce objevila zlitá i na pódiu, kde klopýtala a zapomínala texty. Po narození syna Angela se rozhodla pití utlumit. ■