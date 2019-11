Vyrobit luk a postavit bunkr: Radek Banga v novém klipu učil děti hru na válku

Gipsy.cz - Život jde dál

Hudební produkce se ujal sám Radek, který je i autorem písně. „Text mě napadl vlastně i díky tomu, jak jsem já sám prožíval příchod třicítky,“ říká Banga. „Když je člověk malý, tolik touží po dospělosti, závidí těm velkým jejich život. Najednou je ale člověku třicet sedm a vše se otočí, začne vzpomínat na své dětství a chápat, jaké krásné věci tenkrát prožíval,“ doplňuje.

Podle něj každý věk přináší svá pro a proti, ale hlavní je si umět život naplno užívat, ať je člověku, kolik chce. I proto je song rytmický, veselý a je oslavou života. Videoklip ovšem přináší i další poselství. Ukazuje myšlenkový souboj mezi dospělým a dítětem v nás. Teprve spojení těchto dvou znepřátelených táborů může být užitečné pro oba dva.

Ovšem i souboj generací je odvěký, protože doba se mění a to často znamená naučit se akceptovat jeden druhého. Klip má tedy inspirovat diváky, aby hledali cestu k sobě skrze prožití společných okamžiků.

„Na natáčení videoklipu mi přišlo úžasné, jak se děti ihned chytily scénáře a od rána do večera podávaly skvělé herecké výkony. Myslím, že to bylo i proto, že pro ně to nebylo jen natáčení, ale skutečná zábava, o které možná neměli ani tušení, že existuje,“ míní Radek.

Během natáčení se totiž postupně odhalilo, že někteří dětští herci nikdy takové dobrodružství nezažili a vůbec nemají ponětí o tom, že se dá podomácku vyrobit luk, prak nebo postavit bunkr. Myšlenka klipu se tak sama potvrdila během natáčení a pro děti to byla úžasná zábava. ■