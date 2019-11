Srdcervoucí příběh hendikepované maminky, která si prošla rakovinou a topí se v exekucích, zasáhne Terezu Pergnerovou

Vozíčkářku Janu osud zkouší už od narození. Video: TV Nova

Bojovnice Jana měla těžký život hned od narození. Tři dny po porodu absolvovala operaci míchy, později onemocněla zánětem kostí. Jenže ani tím její patálie neskončily. Po svém prvním porodu dostala otravu krve a kvůli tomu musela udělat to nejtěžší rozhodnutí v životě - nechat si amputovat nohu, aby přežila. I přes všechny zdravotní komplikace totiž porodila 4 zdravé děti, dva starší syny a dvě dcery. Dnes se stará pouze o dcerky, ale představa, že by zůstaly bez maminky, ji donutila bojovat ze všech sil. Štěstí neměla ani v lásce, ale rozhodla se partnera, který byl na ni i na děti zlý, opustit a sehnala si vlastní bydlení. Jenže jako další rána přišla rakovina, a to už Jana neustála. Dokonce si chtěla sáhnout na život, ale v poslední chvíli si to kvůli dětem rozmyslela.

Jana si v době, kdy řešila své zdravotní problémy, nadělala hodně dluhů, aby uživila domácnost a děti. Bohužel se z dluhů staly exekuce. Finanční situace rodiny je taková, že jsou dcerky rády, že se vůbec nají a jejich maminka Jana kolikrát nejí vůbec. Svůj denní příděl raději rozdělí mezi holčičky. „Počítám jim chleba, že si třeba můžou dát k večeři jenom jeden krajíc, ta starší dva, ale já už nejím,“ svěřila se Jana. „Mně je maminky hrozně moc líto, protože má hlad, bojím se o ni,“ říká uplakaná devítiletá dcera Karolínka.

V takové situaci je zvelebování bytu, který je zařízen starým věnovaným nábytkem od známých, to poslední, co by si Jana mohla finančně dovolit. S tím se ale bude rodině snažit pomoci Tereza Pergnerová a její tým stavařů.

Podívejte se ve videoukázce na příběh hendikepované Jany.