Lil Xan Profimedia.cz

V prosinci loňského roku svou závislost na lécích na bolest začal aktivně řešit a odebral se do léčebného zařízení. Oči mu otevřela prý náhlá úmrtí kolegů z oboru, rapperů Lil Peepa a Maca Millera.

Od léčení však Xan, vlastním jménem Nicholas Diego Leanos, své závislosti znovu podlehl, užíval léky na úzkost. Ty přestal brát bez konzultace s odborníky a málem ho to stálo život.

„Prodělal jsem několik záchvatů, a to mě probudilo. Řekli, že to bylo, protože jsem prášky najednou vysadil. Chtěl jsem se jich zbavit úplně, ale nedopadlo to dobře,“ svěřil portálu TMZ.

Před svými fanoušky Nicholas problémy dlouho tajil a vždy se vymlouval na nemoc. Až po čase sebral odvahu, aby se světu svěřil. „Jsem teď úplně čistý. V podstatě mě z toho dostali Lil Peep a Mac Miller. Nikdy jsem se necítil líp,“ nechal se slyšet. ■