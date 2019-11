Peťa Nitka Super.cz

"Prošla jsem dvěma operacemi, které od sebe dělil jeden týden. Sedmého listopadu jsem oslavila první narozeniny jako žena. Cítím se fajn, je to lepší," řekla Super.cz Peťa.

Rodiče prý od dětství tušili, že s jejich synem není vše úplně v pořádku. "Věděli, že to jednou podstoupím. Byla jsem hodně divný kluk, spíš jsem byla holka. Myslím, že jsou naši rádi, že mají dceru," usmívá se.

Hormonální léčba byla pro rodinu náročná. "Změny nálad, byla jsem protivná, což hodně odnášela moje mamča. Je to náročné. Máte permanentně pubertu, menstruaci, přechod. Už se to stabilizovalo, je to lepší," vysvětlila na motýlí párty.

Vnady jí rostou díky léčbě, podstoupila jen operaci přeměny pohlaví. "Lehké to nebylo, proběhly komplikace, málem jsem vykrvácela. V nemocnici jsem byla jedenáct dní, ale zvládla jsem to," říká vítězně.

Narodila se jako Petr Nitka, nyní je z ní Peťa Nitka. "V rodném listě mám napsáno Peťa Nitka. Chtěla jsem jméno změnit co nejméně. Byla jsem Petr Nitka, teď jsem pro všechny Peťa," dodala. ■